Bodrum'daki yangınındaki zahiyat

Bodrum'daki yangında 16 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu. Muğla da meydana gelen orman alanına çıkan yangın dolayısı ile yaklaşık olarak 23 hektar (16 futbol sahası) büyüklüğünde olan bir bölge kül haline geldi.

Yangın ise Bodrum ilçesi içerisinde Ortakent ila Yahşi Mahallesi olan Kargı mevkiisin de dün akşam saatleri üzerinde saptanamayan bir sebeple meydana geldi.

Yangın ise kısa zaman içerisinde yerleşim alanı olduğu makilik bölgeye ise sıçraması sonucu alevlere ise 2 helikopter ile uçakla ise havadan, 4 arazöz ile 200’e ise yakın olduğu söndürme işçisinin ise yanı sıra olarak insanlar tarafından karadan da destek verildi. Yangın ise yaklaşık olarak 16 futbol sahası büyüklüğün de olduğu bölge de kül haline geldi.