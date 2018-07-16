Afganistan’da patlama: 6 ölü

Afganistan’da patlama: 6 ölü. Afganistan da başkent olan Kabil içerisinde Kırsal Rehabilitasyon ile Kalkınma Bakanlığı girişi kısmında ortaya çıkan intihar esnasında ise alınan ilk bilgilerin üzerine en düşük 6 şahsın yaşamını yitirdiği, 4 şahsın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı saptandı.

Afganistan da başkent olan Kabil içerisinde bakanlık binası giriş kısmında patlama gerçekleştiği anlaşıldı. polisler tarafından yapılan ilk duyuru da ise, iş çıkışı sırasında ortaya çıkan patlama sonucun da ise bakanlık çalışanlarının da içlerinde olduğu en düşük 6 şahsın yaşamını yitirdiği, 4 şahsın da yaralı olduğu saptandı.

Kırsal Rehabilitasyon ile Kalkınma Bakanlığı sözcüsü olan Feridun Azad, saldırıyı kabullenmesi ile, intihar bombacısının ise Bakanlıkta ki çalışanları hedef ettiklerini bildirdi.