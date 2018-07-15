Borç para isteyen arkadaşını öldürdü

Borç para isteyen arkadaşını öldürdü. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen olay da Mustafa Gül 55, kendisinden borç para almak istediğini öne sürerek tartışma çıkardığı arkadaşı ise Ömer Tatlı’yı 28, tabanca ile ateş etmesi ile canına kast ettiği bildirildi.

Ömer Koç/Kahramanmaraş, (DHA)- Kahramanmaraş içerisinde Mustafa Gül 55, ise kendisinden borç para almak istediği gerekçesi ile tartışma çıkardığı arkadaşı ise Ömer Tatlı’yı 28, tabancasını eline alması ile öldürdüğü saptandı. Mustafa Gül’ün ise sorgu sırasında suçunu kabul etmesi ile olay esnasında kullanmış olduğu tabancayı ise bor bir arazi içerisine fırlattığı saptandı.

Mustafa Gül, sorgusunun sonrasından hastane içerisinde sağlık kontrolü yapılması ardından adliyeye gönderildiği bildirildi. Olay ile ilgili soruşturmalar ise hala devam etmektedir.