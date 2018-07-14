Çanakkale’de FETÖ operasyonu

Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 12 tutuklama. Çanakkale de TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ise meydana çıkması ile ilgili devam ettirilen soruşturma kapsamı içerisinde 12 şahıs tutuklu yargılandı.

Çanakkale de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettirilmesi ile Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise görev de bulunduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olan TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ise meydana çıkarılması ile alakalı devam ettirilen, kısaca ise büfe/ankesörlü/sabit telefonlardan ise ardaşık şekilde (peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamı içerisinde ise geçen hafta ise haklarında gözaltı kararı çıktığı saptanan tümü ise subay olduğu bilinen 26 şahsın ise ifade ile sorgu işlemleri ise bitirildi.