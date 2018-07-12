İlişki teklifini kabul etmeyen adam

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki! Antalya da, otomobil içerisinde para saymakta olan A.C.’ye ormanlık bölge de cinsel ilişki teklifini sunduğu saptanan Dilek Y., istediği cevabı alamadığı için bu sefer ise parasına ‘dua’ okumak istediği ve falına bakmak istediğini söylediği, saptandı.

Kadının ise teklifine onay veren A.C., vermiş olduğu 30 bin lirayı ise geriye aldığı 5 bin 400 liranın eksilmiş olduğunu anladı. Yaklaşık olarak 2 ay ardından yakalanmış olan Dilek Y., ise tutuklu yargılandı.

Olay ise, 18 Mayıs günün de öğle saatleri üzerinde Kepez ilçesi olan Göksu Mahallesi içerisinde Toptancı Hal Kompleksi yanında gerçekleştiği bildirildi. A.C.,’nin para saydığını fark ederek takip altına aldığı saptanan Dilek Y., yanına uğradığı ormanlık bir bölgede ise beraber olabileceklerini söyledi.