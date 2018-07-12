Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu Suriyeli olan iki kız çocuğu evine götürmesi üzerine cinsel istismar da bulunmak için uğraşan saldırgan, çocukların ise bağırması ile mahalle de ki insanlar tarafından ise etkisiz şekle getirildiği bildirildi.

Olay bölgesine ise gelmiş olan emniyet güçleri tarafından gözaltı altına alındığı anlaşılan şüpheli şahıs, serbest salındı. Geçen günler içerisinde İstanbul Esenler de ortaya çıkan olay sırasında, market alışverişin de bulunan bir şahıs, Suriyeli olan iki kardeşi yiyecek verme lafları ile kandırması üzerine evine atmaya uğraştı.

Çocukları ise sürükleyerek evine zorlukla çekmeye uğraşan şahıs çocukların bağırması üzerine mahalle de ki vatandaşlar tarafından ise olaya müdahale de bulunması üzerine son dakika da kurtarıldı.