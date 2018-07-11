Metroda 'şeytan çıkarma' ayini

Görenler dondu kaldı! Metroda 'şeytan çıkarma' ayini. Olayın gerçekleştiği yer Meksika da bir meydana geldi. Takım elbise giymiş olan bir adam tarafından, elinde ise şemsiye tuttuğu görülen bir kadın üstünde dualar ettiği, şeytan çıkarma ayini gerçekleştirdi.

Birkaç dakika boyunca devam eden görüntüler içerisinde ise kadın tarafından ‘Çık içimden şeytan diye söylediği’ anlaşıldı. Kan donduran bu görüntüler içerisinde ise yolcuların da bir bölümü olaydan fazlası ile rahatsız olması ile meydana gelen olaya ise kayıtsız şekilde kaldığı fark edildi.

Kimliği ise saptanamayan kişilerin ise başrol de bulunduğu o tuhaf şeytan çıkarma operasyonu ise YouTube üzerinden ise bir milyondan daha çok izlenim aldığı 140.000 bin defa ise Facebook’tan yayınlandığı saptandı.