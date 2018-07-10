Cezaevi firarisi tarafından kaçırılan kız

Cezaevi firarisi tarafından kaçırılan kız bulundu. Bodrum da çöp atamak amaçlı evden dışarı çıkan ardından ise bir daha geri evine uğramayan 25 yaşında olan işitme engellisi olan Esra Dağ, polis ekipleri tarafından Eskişehir de bulunduğu bildirildi.

Esra’yı ise kaçırmış olduğu öne sürülen F.K., ise gözaltı altına girdi. Gümüşlük Mahallesi içerisinde ise 6 Temmuz Cuma günü saat ise 12.00 sıralarında çöp atmak için çıkan 25 yaşında olduğu saptanan Esra Dağ, eve bir daha adımını atmadı.

Bunun ardından ise telaş içerisine giren ailesi ise, genç kadını tüm bölgelerde aramaya başladığı saptandı. Jandarmaya ise kayıp başvuruları yapan aile, ise kızının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yayınlamış olması ile kızı ise gören şahısların kendilerine ulaşmalarını dile getirdi.