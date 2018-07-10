Edirne'de 238 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Edirne'de 238 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Edirne de yasa dışı yollar üzerinden yurt dışına çıkmak için uğraşan 238 kaçak ile sığınmacı ise tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre ise, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile ilgili olduğu Hudut askerlerinin, ise Edirne ile alakalı olan Bosnaköy, Yenikadın ile Orhaniye köyü ile ise İpsala, Uzunköprü Havsa, Meriç ilçesine ise denetim de bulundu.

Denetimler içerisinde ise Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Pakistan, Libya, İran, Cezayir ile Mısır uyruklu olduğu saptanan 238 kaçak ile sığınmacı ise tutuklandığı bildirildi. Kaçak ile sığınmacılar, ise sonradan Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildikleri saptandı. Olay ile ilgili soruşturmalar ise devam etmekte.