Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı

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Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı
Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı admin Tarih: 2018-07-10 Saat: 20:47:49
Güncelleme : 2018-07-10 20:47:49Bu içerik 211 kez okundu.
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Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü. Evli ve 3 çocuk annesi olan A.S., öne sürülenlere göre N.Ş.K., ile ilişkisi kurdu. A.S., ise evine gelmiş olan N.Ş.K., ile beraber kayınvalidesine suçüstü basıldılar.

A.S.’yi ise odaya kilitlemiş olan kayıvalidesi, çıplak şekilde dışarıya doğru koşan N.Ş.K.,’nin ise arkasından gitti. Kayınvalidenin ise bağırmaları ardından olaya müdahale de bulunan mahalle sakinleri ise olayı anladığı vakit N.Ş.K.,’yi sokak ortasında tekme-tokat dövmeye başladıkları bildirildi.

İstanbul da ise hastaneye kaldırılan N.Ş.K.,’nin ise üstüne havlu sarmaları üzerine, ambulansa bindirdiler, İstanbul da ise hastaneye kaldırılan N.Ş.K’nin ise tedavi altına girdiği anlaşıldı.

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