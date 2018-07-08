Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler. Konya da bir kafe içerisinde şuana kadar saptanamayan bir sebepten dolayı gerçekleşen yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla sona erdirildi.

İtfaiyenin ise yangın söndürme çalışmasını ise nargile içerek izlemekte olan şahıslar ise dikkatleri üzerine çekti.

Yangın ise, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarın da olduğu bir kafe içerisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre ise, kafe çalışanları ise gece yarısı vaktinde iş yerini kapatması ardından hala saptanamayan bir sebepten dolayı yangın oluştu. Alevler ise kısa zaman içerisinde tüm kafeyi kapladı.

Olay bölgesine ise fazla sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Alladdin Bulvarı kısmında ise görevli bulunan polis ekipleri tarafından ise trafiği kısa zamanlığına kapattığı bildirildi.