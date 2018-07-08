Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı. 13 uluslararası ile beş ise Taylandlı olan dalgıç, saat 06.32 saatleri sıralarında içeriye adım attı.

Her bir çocuğa ise mağaradan adım adım çıkarılması ile iki dalgıç ise eşlik ettiği bildirildi. Mahsur kalmış olan çocuklardan ise dördü operasyonun başlaması ardından yaklaşık olarak 9 saat ardından ise sağ salim mağaradan çıkarıldığı bildirildi.

Çocuklar ise 24 Haziran ayında girmiş oldukları mağaradan çıkan sel suları sebebi ile çıkamadıkları ile 9 gün ardından ise sağ salim görülmüştü. Bu tüneller ise su ile dolu olduğu fazla sayıda ise dar geçit ile galeriler de bulunmakta. Çocukların ise bu kısımlardan dalması ile çıkarılması ise tek çare olarak meydana çıkmıştı.