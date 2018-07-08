Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı. Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu İstanbul da servis şoförü olan Rıdvan B., aracına binmiş olan genç kadına cinsel istismar da bulunmaya teşebbüs etti.

İlk ifadesi içerisinde ise “Kendisi istedi” diye söyledi fakat savcı kadının direnmek amaçlı servis şoförünün dudağını ısırmış olduğunu söylemesi ile fotoğraflar ile ise 22.5 yıl boyunca hapis cezası kesildi. Bu iğrenç durum ise İstanbul da gerçekleşti.

Genç kadın ise araca binmesi ile arka koltuğa oturduğu, öne sürülenlere göre ise şüpheli şahıs, aracı ise ıssız bir bölge içerisinde durdurması ile genç kadını ise yere yatırarak öpmeye uğraştı. Bunun ardından ise genç kadın Rıdvan B.,’nin dudağını ısırdığı saptandı.