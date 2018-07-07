YouTube fenomenlerinin feci ölümü

YouTube fenomenlerinin feci ölümü. Sosyal medya çılgınlığı ölüme davetiye çıkardı. YouTube’da video atmakta olan 3 Maceraperest, Kanada içerisinde bir şelaleden düşerek yaşamlarını yitirdiler.

Seyahatte bulundukları bölgeler de ise maceraları da yayın altına aldıkları YouTube’da ise görüntüleyen High On Life grubunun ise üyelerinden olan Ryker Gamble, Alexey Lyakh ile Megan Scraper, British Columbia eyaleti içerisinde bulunan Shannın Şelalesi üzerinden düşerek hayatını kaybetti.

Polis ise, 3 maceraperestin ise şelalenin dökülmekte olduğu alanda yüzmek isterken dengesini yitirmesi ile 30 metreden aşağıya düşmüş olduğunu duyurdu. High On Life grubunun ise YouTube’de 1,1 milyon kadar takipçisi ile 500 binden ise çok abonesi olduğu bildirildi. Olay ile ilgili incelemeler ise devam etmektedir.