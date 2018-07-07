Gece yarısı feci kaza

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Gece yarısı feci kaza
Gece yarısı feci kaza admin Tarih: 2018-07-07 Saat: 18:05:45
Güncelleme : 2018-07-07 18:05:45Bu içerik 46 kez okundu.
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Gece yarısı feci kaza

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var. Kütahya dan İstanbul’a doğru yola çıkmaları ardından Kütahya terminali içerisinden hareket haline geçen yolcu otobüsü ise terminal çıkışında olduğu kavşak içerisinde tır ile çarpışması sonucunda devrilmesi ile, kaza sırasında ise bir şahıs yaşamını yitirirken, 13 şahıs da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ise saat 01.30 sularında, Kütahya Otogarı ön kısmında gerçekleşti. Çanakkale’den ise gelmekte olan, Kütahya Otogarı’na gitmesi ile Konya’ya ise gitmek üzere olması ile hareket haline geçmesi ile çevre yoluna doğru yol alan Adem Çiğli, yönetimi altında olduğu Kamil Koç firmasına ise ait olduğu saptanan 42 RP 777 plakalı olduğu yolcu otobüsüne ise, kent merkezi istikameti içerisinden gelmekte olduğu Lokman Ölmez’in yönetimi altında olduğu 43 ST 056 plakalı olan Tır çarpışma yaşadı.

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