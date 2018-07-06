Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm. Milyonda bir ihtimal oldu Bolu da, TEM yolu üzerinde seyir şeklinde olan TIR’ın ise aksından kopmuş olan lastik ile jant, karşı taraftan gelmekte olan minibüsün camını kırması ile içeriye girdi.

Kaza sırasında ise, jant ile lastiğin de çarpmış olduğu minibüs sürücüsü olan Ahmet Dönmez ise yaşamını yitirirken, dört şahıs da yaralı olarak kurtuldu.

Kaza da, ise sabaha doğru TEM yolu üzerinden Yukarısoku mevkiinde gerçekleşti. Ankara yönüne doğru yol alan Nazmi Yılmaz, yönetimi altında olduğu 51 EY 934 plakalı olan TIR’ın ise sağ arka lastiği ile jantı akstan kopması ile, karşı şeritten gelmekte olan Ahmet Dönmez, yönetimi altında olan 34 NY 4614 plakalı olan minibüsün ise ön camını kırarak içeri tarafına girdi.