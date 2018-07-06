Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı

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Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı
Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı admin Tarih: 2018-07-06 Saat: 23:17:59
Güncelleme : 2018-07-06 23:17:59Bu içerik 85 kez okundu.
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Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı. Gölgede 55, güneşte 61 derece Türkiye Geneli içerisinde Temmuz ayı ve birlikte ise sıcak hava etkisini göstermesi ile, Şanlıurfa da ise Siverek ilçesi içerisinde termometreler ise 61 dereceyi buldu.

Gölge de ise 55 dereceyi çıkan sıcaklar, güneş sırasında ise 61 dereceye ulaşan ilçe içerisinde Uzmanlar, ise çöl sıcaklarından da yaşlı ile çocukların ise zararlı çıkmaması için yeteri zaman içerisinde dışarı çıkmamaları ile fazlası ile de su içmeleri önerisi de yaptığı saptandı.

Şanlıurfa da Siverek ilçesi içerisinde özel olarak ise 12.00 ve 17.00 saatleri sıralarında etkisini gösteren sıcak hava ise hayatı da kötü etkilemesi ile, kent içerisinde bulunan insanlar ise mecburi olmadığı takdirde bu saatler sonrasında çıkmamakta.

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