Katil babadan şok ifade: Çocuklar benden değil

Katil babadan şok ifade: Çocuklar benden değil İstanbul da Üsküdar da 21 ile 22 yaş aralarında olduğu 2 oğlunu da çekiç ile öldürmesi, bir diğerini ise yaralamış olan baba Aslan Güleryüz, karısının evi terk etmesi sebebi ile cinayet işlediğini açıkladı.

Zanlı ise mahkeme içerisinde, “Ağabeyim çocukların benden olmadığını dile getiriyordu. DNA testi istiyorum” diye söyledi. Acılı anne tarafından ise kocasının kendisini araması ardından gülerek “Oğullarının canına kıydım” diye söylediğini bildirdi.

İstanbul da Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ön görülen dava içerisinde ilk duruşma sırasında ise tutuklu yargılanan Aslan Güleryüz ile Avukatı olan Burçin Özkaya ise hazır hale geldi. Duruşma gününde ise müşteki olan Songül Güleryüz ve avukatı da bulundu.