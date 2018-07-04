Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler

Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler. Belçika da Valon bölgesi içerisinde bulunan Anderlues kasabası eyaletinde gerçekleşen İslamofobik saldırı, sırasında ise “Bu kadarına da pes” dedirtti. Akşamüzeri saat 23 saatleri üzerinde meydana gelen olay içerisinde, sokak da yürüyüş yapan 19 yaşında olan Arap kökenli başörtülü genç kız, ise gözleri kararan iki şahıs tarafından vahşi bir şekilde saldırıya maruz kaldı.

Başörtülü olan kızın ilk olarak başörtüsünü zorla çekip çıkaran gözü kararan ırkçılar ardından ise, zavallı kızın üstünde bulunan kıyafetleri de yırtarak üstünden çıkardılar.

Sadece birkaç dakika içerisinde meydana gelmesi ile bağırmasına rağmen de destek çıkan olmadığı kızın ise sutyenini de parçalara ayıran ırkçılar, tarafından, “Pis Arap” tarzında kelimeler de bulundukları ardından ise kızın göğüs bölümü ile bacaklarına ise kesici alet ile derin şekilde iz yarattılar.