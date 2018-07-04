Polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı. Kahramanmaraş’ta Andırın ilçesi içerisinde eşi ile beraber aralarında tartışma çıkması dolayısı ile Z.K., 30 metre yükseklikte olan köprüye ise çıkması ile intihar teşebbüsün de olduğu, Olay bölgesine ise gitmiş olan polislerin de ikna etmesine rağmen kendini ise boşluğa atan Z.K.’yı ise polislerden ise biri elinden diğeri ise saçından tuttu.

Polislerin ise elinden kurtulmak için çabalayan genç kadın, havada iki dakika boyunca vermiş olduğu intihar girişimi mücadelesi ardından köprüden indirildiği saptandı. Boşluk içerisinde ise polislere direnmekte olan Z.K., bir kolunu polisin elinden çekip aldı. Başka polis ise genç kadının bütün uğraşlarına rağmen elini sıkı bir şekilde tuttuğu saptandı.