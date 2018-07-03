12 yıllık sır cinayette

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar. Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı Kayseri de 12 yıl boyunca kayıplara karışmış olması ile eniştesi tarafından ise canına kast edildiği saptanan 16 yaşında olan Filiz K., ise cinayet ile alakalı detaylar meydana çıktı.

U.Ç., baldızı ise Filiz K.’yı, da ip ile nasıl boğmuş olduğu ile cesedini ise mağaraya ne şekilde gizlediğini de ifadesi içerisinde net bir şekilde dile getirdi.

U.Ç.,’nin ise ifadesi içerisinde 16 yaşında olan genç kızın ise cinayetin öncesinde gerçekleştiği dehşeti ise meydana serdi. 17 Eylül 2006 da ise Kayseri de bulunan evinden ayrılmış olan Filiz K.,’dan 12 yıl boyunca haber çıkmadı.