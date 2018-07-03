WhatsApp kullanıcılarına müjde.

WhatsApp kullanıcılarına müjde. Artık kontrol size geçti… WhatsApp grup ayarları kısmından yeniliklerini ise ilk defa Andorid olan kullanıcılarına da sunmakta olan WhatsApp, bu defa da İOS kullanıcılarına özel yaptığı bildirildi.

İOS amaçlı WhatsApp güncellemesi ile beraber yeni grup ayarları ise İPhone kullanıcılarına da sunduğu bildirildi. WhatsApp İOS ile Android amaçlı çıkartmış olduğu tüm güncellemelerle alakalı farklı şekiller de yenilikler sunduğu saptandı.

Genel olarak ise kullanıcıları da mutlu eden yenileme çalışmalarına ise imzasını attığı WhatsApp, ise son olarak ise Andorid kullanıcılarını da memnun etmeyi sağladı. Bu yenilik için ise WhatsApp gruplarının da birer şekilde açıklama panosu olarak kullanılması bile içten olmadı.