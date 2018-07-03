Polis evde bulduklarına inanamadı

Polis evde bulduklarına inanamadı. Tam 7 milyon yıllık. İstanbul da yapılan bir operasyon sonucu meydana çıkmış olan gerçek polisi bile şaşkına uğrattı.

Düzenlenen operasyon sırasında 7 milyon öncesine kadar yaşamını sürdüren bir dinozorun ise kemikleri elde edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapmış oldukları operasyon sonucunda Anadolu içerisinde 4’üncü olan Jeolojik zaman kapsamın da gelişmesine ışıklık da bulunan istiridye deniz kabuğu fosili, ise 5-7 milyon öncesine kadar zaman dilimi içerisinde olduğu bir dinazor dan olduğunu saptayan çene parçası ile dişleri ise elde edildi.

Elde edilen bilgileri ise gözden geçiren Asayiş Büro ekipleri tarafından, ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile Avcılar ilçesi içerisinde bulunan bir site de operasyon gerçekleşti.