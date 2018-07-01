Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayeti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı. Balıkesir de Bandırma ilçesi içerisinde, karın ağrısı şikayeti sebebi ile hastaneye doğru yola koyulan 43 yaşında olan hasta, kalbi ile karın içi organlarının ters tarafta olduklarını anladı.

Karın ağrısı sebebi ile Bandırma Devlet Hastanesi’ne başvuru da bulunması ile pek çok tetkikler de bulunan Nevin Durak’ın ise, iç organlarının ters taraflar da oluştuğu saptandı.

“uygulanan incelemeler ardından ise toplum genelinde çok az görülmekte olan, ‘total situs inversus’ adı verilen vaka ile karşı karşıya kaldık. Şu şekilde hastanın organlarının yerlerinin farklı olması ile beraber karşılaştık. Hastaya ise ERCP ile stend işlemleri ve endoskopik safra kesesi ameliyatı da aynı zamanda yapıldı.