Karaman'da jandarmaya ait askeri araç kaza yaptı

Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var. Karaman da jandarma aracının şarampole inmesi dolayısı ile ortaya çıkan trafik kazası sonucunda iki asker yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, ise Karaman ila Mersin Karayolu Lale Köyü yakın kısımlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre ise, Fırat P., 28, kontrolü altında olduğu 70 JAA 042 plakalı olan resmi jandarma kamyoneti ise seyir şeklinde olması ile, sürücü tarafından ise hakimiyetini yitirmesi sebebi ile yoldan çıkması ile şarampole indiği bildirildi.

Kaza esnasında ise, sürücü ve kamyonet içerisinde olan Mustafa Y., 24, de yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olan askerler ile ambulanslarla götürülmüş oldukları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi gördükleri saptandı.