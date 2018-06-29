Denize giren kadınlar için tartışma

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler. Zonguldak’ta İl Müftüsü olan Rüstem Can, 49 yaşında olmasına rağmen canı gönülden bir şekilde gidilip denize ise adım atamadığını açıkladı.

“Aynı martılar gibi kayaların da üzerinden denize atlayarak girmekteyim.” Diye dile getiren Can, denize girmiş olan kadınlar ile alakalı tartışmaya konu olacak duyurular yaptı: Bayanlara özel bölgeler olur. Vücudunu ise diğer bayanlar ise fark etmeyecek bir halde denize girmeleri gerek.

Zonguldak Müftüsü olan Rüstem Can, tarafından yapılan açıklamalara göre, kadın ve erkeğin Allah’a yönelik pek çok sorumlulukları olduğunu duyurdu. Hesabın ise Allah’a verileceğinin bilinmesinin gerek olduğunu saptayan Can, “Gerek erkekte gerekse mümin kadın da Kura’an’da meydana konulmuş, Efendi’mizin ise hanımlarından ise gördüklerini açıkladı.