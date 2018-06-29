Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Konya da bir plastik fabrikasının vardiyasının ise sona ermesine dakikalar kalması ile plastik karıştırıcının ise içerisinde düşmesi üzerine sıkışıp kalan 18 yaşında olan genç yaşamını yitirdi.

Olay ise, saat 22.30 sularında ise merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi olan Budaköz Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre ise sokak üzerinde olması ile plastik üretiminde bulunan fabrika içerisinde ise yaklaşık olarak ise 1 yıl boyunca çalışmış olan Hakan Bozdağ 18, ise vardiyasının ise sona ermesine yarım saat kalması üzerine plastik karıştırıcıya ham madde koymak istedi.

Bu esna da ise karıştırıcının üzerinde olan mazgalın ise kırılması sebebi ile Hakan Bozdağ, karıştırıcının içerisine düştüğü bildirildi.