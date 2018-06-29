Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

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Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı
Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı admin Tarih: 2018-06-29 Saat: 20:48:32
Güncelleme : 2018-06-29 20:48:32Bu içerik 39 kez okundu.
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 Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı. Çorum da liseden olan sevgilisi ile birlikte olduğu ve hamile kaldığı saptanan 19 yaşında olan genç banyo içerisinde kız doğurmuş olduğu ve bebeği ise poşete koyarak 5’inci kattan aşağı fırlattığı bildirildi.

Kan donduran bu olay ardından tutuklu yargılanan zanlı için ise ağırlaştırılmış olarak müebbet hapis isteminde bulunuldu.

Genç kız, tarafından yapılan açıklamalara göre ise, “Film izlediğimiz vakit erkek arkadaşım ile beraber ilişki yaşadık, hamile olduğumu ise gizledim, banyo içerisinde ise doğum da bulunup kordonumu kendi başıma kestim” diye sözler de bulundu.

Genç kız ise erkek arkadaşım ile beraber kendi rızam ile ilişki yaşadım. Şikayetçi değilim” diye söyledi.

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