Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti

Edirne'de korkunç olay. Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti! Edirne de içlerinde gönül ilişkisi olduğunu öne süren çift, tek katlı olan bina içerisinde ölü cesetlerine ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından, olay bölgesin de ise bir tek silah olması ile, bir cinayet ile sonrasından ise tıpkı silah ile intihar şüphesi de olduğu bildirildi.

Olay ise, bugün saat 14.00 sularında Roman insanlarının yoğun şekilde yaşamını sürdürdüğü Edirne Barutluk Mahallesi Hatip Cami Sokak üzerinde gerçekleştiği tek katlı olan bir binada olduğu ve alınan bilgilere göre ise, bina içerisinden gelen silah sesi ile beraber komşuların ise bildirimi ardından sevk edilen polis ekipleri ise ev içerisinde V.D., ve R.A.,’nın ise cansız bedenini fark etti.