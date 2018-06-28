Böyle kavga görülmedi

Böyle kavga görülmedi. Kadınlar birbirine girdi! Sosyal medya içerisinde dilinde ise şu aralar fazlası ile şiddetini artıran bir kız kavgası yaşanmakta! Kavganın oluşma nedeni de oldukça tuhaf!

San Fransisco Onur Yürüyüşü esnasında fazla sayıda kadının bulunduğu kavga içerisinde, katılımcılarından birisinin ise sahne içerisinde şarkıcı olan Kehlani’in olup olmadığını sorması ile gerçekleşti. Soruya ise yanıt veren kadının kaba oluşu ile küfür etmesi sebebi ile kavganın fitilinin ateşlenmiş olduğu saptandı.

Bir an içerisinde ise iki şahıs arasında ise patlak vermiş olan kavga içerisinde, ise ondan çok kadına sıçraması ile meydana ise şiddet içeren görüntüler meydana geldi. Polis ise kavgayı zor olsa da yatıştırması ile kimsenin ise gözaltı altına alınmadığı anlaşıldı.