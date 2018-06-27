Elektrik direğine bağlı ceset

Anasayfa GÜNCEL Elektrik direğine bağlı ceset
Elektrik direğine bağlı ceset
Elektrik direğine bağlı ceset admin Tarih: 2018-06-27 Saat: 00:13:20
Güncelleme : 2018-06-27 00:13:20Bu içerik 28 kez okundu.
Reklam

Elektrik direğine bağlı ceset

Elektrik direğine bağlı ceset bulundu. Ağrı da Doğubayazıt ilçesi içerisinde, bir şahıs tarafından başından vurulmuş şekilde ölü cesedi fark edildi.

Edinilen bilgilere göre ise, Yaygınyurt köyü kırsalı kısmında elektrik direğine ise bağlanmış bir halde hareketsiz olarak durduğu şahsı ise fark eden insanlar, ise durumu hemen jandarmaya haber etti.

Cumhuriyet savcısı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise düzenlenen inceleme sırasında ise, silah ile kafasından vurularak canına kast ettikleri anlaşılan şahsın ise Mevlüt Bengi olduğu saptandı. Olay ile ilgili araştırmalar ve incelemeler ise gerçekleşti.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler