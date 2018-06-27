Elektrik direğine bağlı ceset

Elektrik direğine bağlı ceset bulundu. Ağrı da Doğubayazıt ilçesi içerisinde, bir şahıs tarafından başından vurulmuş şekilde ölü cesedi fark edildi.

Edinilen bilgilere göre ise, Yaygınyurt köyü kırsalı kısmında elektrik direğine ise bağlanmış bir halde hareketsiz olarak durduğu şahsı ise fark eden insanlar, ise durumu hemen jandarmaya haber etti.

Cumhuriyet savcısı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise düzenlenen inceleme sırasında ise, silah ile kafasından vurularak canına kast ettikleri anlaşılan şahsın ise Mevlüt Bengi olduğu saptandı. Olay ile ilgili araştırmalar ve incelemeler ise gerçekleşti.