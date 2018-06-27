Çiftçiler ve çobanlar arasında çatışma

Çiftçiler ve çobanlar arasında çatışma: 86 ölü. Nijerya da çobanlar ve çiftçiler içerisinde gerçekleşen çatışma sonucunda en düşük 86 şahsın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi olan Nijerya içerisinde 11 köy de bulunan çoğunluğu ise Müslüman çobanlar ve Hristiyan çiftçiler arasında ise meydana gelen çatışma sırasında en düşük 86 şahsın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Plateu Eyaleti polis sözcüsü olan Mathias Tyopev, Jos şehri içerisinde gerçekleşen onlarca şahsın ise hayatını kaybettiği çatışmalar esnasında araçların içerisine ise ateş atmış oldukları ile en düşük ise 50 evin de tahrip edildiği duyuruldu.

Nijerya da ise hayvanlarını otlatmak amaçlı ülkenin ise güneyine doğru göç de bulunan çobanlar, çiftçilerin hayvanlarını çalmak için uğraştıkları öne sürüldü.