Fırtınada ahırın yıkılma anı

Fırtınada ahırın yıkılma anı görüntülendi. Edirne de Hava ilçesi Kabağaç köyü içerisinde etkisini gösteren fırtına sebebi ile bir ahırın ise yıkılma anı, ise cep telefonu tarafından kamera ile anı anıyla çekildi.

Edirne ile etrafında ise dün akşam saatleri sıralarında aralıklar ile etkisini gösteren yağmur esnasında ise Havsa ilçesi ile alakalı olan Kabağaç köyü içerisinde birden fırtına meydana geldi. İçerisinde ise canlının olmadığı ahırın yıkılma dakikaları ise görüntü altına alındı.

Fırtına sebebi ile ise köy içerisinde fazla sayıda garaj ile ahırın çatısının ise uçmuş olduğu dile getirildi. Meteorolojiden ise yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, rüzgarın ise orta kuvvette esecek olduğu Edirne ile Kırklareli’de ise kuvvetli bir şekilde yağış gerçekleşeceğini saptayan, sel ile su taşkınlarına ise karşılık olarak uyarı yaptığı bildirildi.