Patates 2, soğan 3 lira

Patates 2, soğan 3 liradan satılıyor. Büyükşehirler de 4 lira ve 7 lira arasında gidip gelen fiyatlar da satılmakta olan patatesin kilosu Tokat’ta ise 2 lira soğan olması ile 30 kuruş’tan verdikleri saptandı.

Patates ile soğana ise bayram ardından gelmekte olan zamlar büyükşehirler içerisinde çıkış da bulunması ile, Tokat’ta ise fiyatların yarı yarıya indiği bildirildi.

Mahmutpaşa Mahallesi içerisinde düzenlenen Cumartesi pazarın da ise tezgahlar içerisinde yerini bulan patates 2 lira ve 3 lira 30 kuruş arasında olan soğan da 3 lira 30 kuruştan satışa sunuldu.

Uzun yıllar sonrasında ise pazarcılıkta bulunan Ayhan Kepenek, ise patates ile soğan da ise pazarcıların da para elde edemediklerini büyük tüccar ile komisyoncuların ise para kazandığını öne sürdü.