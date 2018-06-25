Alibeyköy'den çok acı haber

Alibeyköy'den çok acı haber 3 çocuğun cesedi bulundu. Serinlemek amaçlı Alibeyköy Barajı kısmına girmiş olan 2Si kardeş üç çocuk yaşamını yitirdi. Ekipler tarafından ise çocukları da barajda aramalar esnasında çocukların ise yakın çevreleri de sinir krizi yaşadı.

Olay, ise saat 12.00 sularında Sultangazi de Alibeyköy Barajı içerisinde gerçekleşti. Öne sürülenlere göre ise, serinlemek amaçlı baraja adım atan üç çocuktan da 2’si kayıplara karıştı. Çocuklardan birisi de etrafta bulunan insanların desteği ile barajdan kurtarıldı.

Yapılan haber ardından olay yerine sevk edilen dalgıç polisleri, itfaiye arama kurtarma ile sağlık ekipleri de gönderildi. Yaklaşık olarak ise 3 saat devam eden aramalar sonrasından ise Şefik Yanak 8, ile Mustafa Altan 11, sudan kurtarıldı.