Aysel Tuğluk tanınmayacak halde

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde. Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı Kandıra Cezaevi içerisinde tutuklu yargılanan Figen Yüksekdağ, ilk defa fotoğraf yayınladığı esnada Sebahat Tuncel ile Aysel Tuğluk ise Yüksekdağ’ın yanında bulunduğu bildirildi.

Kandıra Cezaevi içerisinde tutuklu olarak bulunduğu HDP’nin ise Eş Başkanı olduğu bilinen Figen Yüksekdağ, ise sosyal medya da ki paylaşım sitesi içerisinden Twitter’dan ise ilk defa fotoğraf paylaşımında bulunduğu görüldü.

Cezaevi içerisinde ise volta attığı esnada çekildiği fotoğrafların da ise Sebahat Tuncel ile Aysel Tuğluk da Yüksekdağ’ın yanında olduğu fark edildi. “Terör örgütü propagandası düzenlenmek”, “Toplantı ile Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na ise muhalefet” ile düşmanlığa da tahrik” suçları dolayısı ile tutuklu yargılandığı bildirildi.