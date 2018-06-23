Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi. Sakarya da Erenler ilçesi içerisinde, bir iş merkezi bölgesin de bir şahsın da tuvaletini çöp kutusuna yapmış olduğu dakikalar anı anıyla görüntülendi.

İş merkezi içerisinde bulunan güvenlik kameralarını ise incelemekte olan çalışanlar, gördükleri manzara karşısında hayrete düştüler.

Olay ise, Erenler de bir iş merkezi kısmında gerçekleşti. Bina içerisinde olan iş yerlerinde ise çalışmış olduğu esnada almış oldukları iğrenç koku ardından koridora bakan esnaf, kokunun ise hangi kısımdan geldiğini incelemeye başladı.

Bina görevlileri, tarafından ise, çöp kutusuna gidip baktıkları esnada dışkı olduğunu fark ettiler. İş merkezi içerisinde ise kamera görüntülerini tek tek incelemiş olan çalışanlar ise, gördükleri manzara karşısında hayrete düştüler.