Üç günlük kabızlık nedeniyle bacağını kaybedecek

Şoke eden olay. Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti! İngiltere de eşine zor rastlanan bir tıbbi vak’a gerçekleşti.

57 yaşında olan kimliği ise saptanamayan bir hasta tarafından kabızlık sorunu yaşadığı saptandı. Üç gün boyunca ise kabızlık esnasında ki karın ağrısı, mide bulantısı ile bacak ağrısı sonrasından ise adam ise sağ bacağını hissetmemeye başladığı bildirildi.

Durumu ise gittikçe kötüleşen durum sonucunda ise adamın bacağının öncesinde soğuduğu, ardından ise morarma gerçekleştiği bildirildi. Acil bir şekilde ise hastaneye götürülen adam ise sağlık kontrolleri sonrasından ise çok kötü bir gerçek ile tanıştı. Adamın bağırsakları kısmında iki kilo kadar dışkısının sağ bacağına doğru gittiği ana arter damara ise baskıda bulunuyordu.