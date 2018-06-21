Minibüste ilginç diyalog

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü. İstanbul da minibüs içerisinde kalabalıktan sıkıntı kapan teyze şikayet de bulundu. Vatandaşlar tarafından ise cep telefonu kamerası ile görüntü altına alınmış olan kadının ise anlattıkları araçta bulunan insanları hem güldürdü birde düşündürdü.

Minibüs şoförü, ise “Ablacım kurban olduğum sen 2 liraya evine varabiliyorsun şükür et” diye yanıt vermesi ile, kadın ise “Adam içki içip gelmiş teneke gibi ağzı kokuyor. Ağzımın dibine girmiş öpüşme sahnesi çeker gibi hohluyor ağzıma” diye sinirlendi.

İstanbul Pendik’te minibüs içerisinde bulunan bir kadın fazla yolcu almış olduğu için şoföre sinirlendi. Kadın ile şoför arasında ise gerçekleşen tartışma sırasında birkaç kısmında ise başka yolcuları da kahkaha tufanına boğdu.