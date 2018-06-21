Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor?

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Gaziantep de ki miting sırasında Suriyeli olan mülteciler ile alakalı önemli bir duyurularda bulunması ile “Seçimin sonrasından bütün Suriye topraklarını güvenli bir hale soktuğumuz takdirde misafirlerimizin ise bütün olarak evlerine dönmelerini planlıyoruz” diye söyledi.

Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ise Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda yapılan miting sırasında halka açıklama da bulundu.

Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, “Afrin de olan arındırmayı sona erdirdiğimiz ile Münbiç’te ise Amerika ile varmış olduğumuz anlaşma içerisinde ise başka safhalarına da geçtiğimiz dakika da ise oralara daha fazla sayıda Suriyelilerin gideceğini tahmin ediyorum.” Diye söyledi.

Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, şu dakikaya kadar ülkelerine gitmekte olan Suriyelilerin sayısının 200 bine vardığını açıkladı.