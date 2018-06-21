PKK'nın sözde yöneticileri

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı? Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kandil operasyonu ile alakalı ‘Toplantı şeklinde ki lider kadro içerisinden ise 35 önemli adı ise orada sona erdirdik’ duyurusu sonrasından ise, terör örgütünün de söz konusu olan yöneticileri ise terörist olan Murat Karayılan ile Cemil Bayık’ın ise yakalanmış olduğunu öne sürerek gündeme çıktığı bildirildi.

Süleyman Özışık’ın yaptığı paylaşımlar içerisinde; “Murat Karayılan ile Cemil Bayık’ın ise tutuklandığı” öne sürülmekte. Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu ise bu konu ile ilgili soruya ise “Cumhurbaşkanımız gereken duyuru da bulunacak.’ Diye yanıt verdiği bildirildi.”

Aydınlık gazetesinin ise öne sürmüş olduklarını doğru olduğunu söyleyen Yüksel, “Kandil paketlerinden de ikisi bugün gizli bir şekilde Türkiye’ye sevk edildi. Duyurular ise en yakın zamanda yapılacak.” Diye söyledi.