Kahramanmaraş’ta petrol boru hattı

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama. Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı! Kahramanmaraş’ta petrol boru hattı kısmında patlama paniğe sebep oldu.

Ceyhan Botaş Petrol Boru Hattı içerisinde gerçekleşen patlama ardından ise hasara uğrayan bölge de ise binlerce kadar litre petrol metreler boyunca yükseğe sıçradı.

Alınan bilgilere göre ise, Pazarcık ilçesi içerisinde olan Narlı-Karaçay Mahallelerinin ise aralarından geçmekte olan Ceyhan Botaş Petrol Hattı bölgesinde ise patlama ortaya çıktı.

Boru hattının ise yüzey mesafesine doğru bu kadar yaklaşması sebebi ise, hırsızların neden olduğu iddia edildi. Boru hattı alanında ki sızıntı ekipler tarafından yapılan çalışma sonrasında sona ermesi ile, bölgeye ise yaklaşık olarak 10 bin litre kadar akaryakıt aktığı bildirildi.