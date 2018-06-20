Türkiye'de ilk defa yetiştirildi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi. Uzaktan kontrol edilebiliyor... Manisa da Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiş olan bir proje ile beraber Türkiye de bir ilk kapalı sistem sera içerisinde ise üzüm bağı gerçekleştirildi.

2018 yılın da ise hayata geçirilen proje kapsamı kısmında ise yıl içerisinde iki kez hasat uygulanması dikkate alınırken, bu sırada ise üzüm ihracatında da yükseliş olması düşünülmekte.

Bir de drenaj sistemi ile beraber hem su kullanımından birde gübre ile ilaç kullanımın dan ise tasarruf da bulunulmakta. Diğer taraftan ise sera kısmında yetiştirilmekte olan üzümlerden ise yıl içerisinde iki kez ürün hasat edilmesi planlanmakta.

Mart ila Nisan ayları içerisinde düzenlenecek olan hasat ve piyasaya ise erken vakit de üzüm de verilecek olması ile kar oranlarının da çıkış da bulunması planlanmakta.