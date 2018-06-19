Manisa'dan kahreden son dakika haberi

Manisa'dan kahreden son dakika haberi. Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Manisa dan gelmekte olan son bildirimlere göre, Selendi ilçesi içerisinde sele kendini kaptırması ardından kayıplara karışan 4 yaşında olan Rüzgar Kemal Özdemir’in, ise ölü bedeni ele geçirildi.

Manisa da Selendi ilçesi içerisinde bayramın da ikinci günün de sele kendini kaptırmış olması ardından Selendi Çayı’nda kayıplara karışan dört yaşında olduğu çocuğun Rüzgar Kemal Özdemir’in ise ölü bedeni elde edilmesi ile kayıp olduğu kısmın ise yaklaşık olarak 10 ila 12 kilometre kadar mesafe uzaklığında olduğu saptandı.

Minik Rüzgar’ın ise bulunması amaçlı jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ile Manisa MAT ekipleri tarafından ise çay bölgesinde arama çalışmaları gerçekleşti.