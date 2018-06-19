Taksim Metrosu'nda taciz skandalı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı. Yakalanan tacizcisine tokat attı. Taksim de 28 yaşında olan kadın metro çıkışı sırasında bir kişi tarafından cinsel istismar yaşadı.

Taciz ardından ise Gezi Parkı’na doğru kaçmak için çabalayan kişi de güven timlerinin tarafından ise kıskıvrak ele geçirildi. Mağdur kadın, ise tacizcisine tokat atması ile tepki verdiği görüntülendi. Olay ise geçen günler de Taksim Metrosu içerisinde gerçekleşti.

Öne sürülenlere göre Taksim Metrosu üzerinden çıkmış olan 28, yaşında olan D.İ., isimli kadın, ise bir şahsın tacizine maruz kaldı. Tacize maruz kalan D.İ., ise çığlığı bastı. Kalabalığı görmüş olan tacizci de, metrodan çıkması ile gezi parkı yönüne doğru kaçmış olduğu bildirildi.