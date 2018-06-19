Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim

Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi. Instgram Şubat ayı içerisinde Snapchat ve aynı bir özelliği ise kullanıma sürmüştü.

Hikayelerin ise ekran görüntüsü alınması ardından karşı tarafa bir bildirim yollanacağı özellik test aşaması içerisindeydi. Ama bazı kullanıcılar içerisinde aktif bir şekle geldiği açıklandı.

Instagram kaldırılması, ile hikayeler içerisinde ise ekran görüntüsü alınması ile hikayenin ise sahibine de artık haber verilmeyecek olduğu saptandı.

Fakat şu sırada başkalarının da paylaşmış olduğu fotoğraf ile videolardan ise ekran görüntüsü almak ise hiçbir sorun arz etmeyeceği bildirildi. Ama Instgram’ın ileriki aylar içerisinde bunları tekrardan gündeme taşıma şansı olduğu da bildirildi.