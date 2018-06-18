Dönüş erken başladı, kuyruklar uzadıkça uzadı

Dönüş erken başladı, kuyruklar uzadıkça uzadı. Çanakkale de Ramazan Bayramını fırsat olarak görüp yola çıkmakta olan tatilciler ise trafiğe yakalanmamak amaçlı yola erken den çıktığı saptandı. Fakat saatler boyunca sürmekte olan kuyruktan ise sıvışamadıkları bildirildi.

Ramazan Bayramı öncesin de ise başta olmak üzere İstanbul dan Trakya içerisine ise farklı kentlerden yol üzerine çıkmış olan tatilciler, ise son gün meydana gelen olası yoğunluğu da düşünerek bir öncesinden yola çıktıkları, Çanakkale feribot iskelesi içerisinde ise yaklaşık olarak 1 kilometre kadar araç kuyruğu gerçekleşti. Bayramın ise ikinci günün den bu yana Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyüne ise geçmek için uğraşan araç sürücüleri ise meydana gelen araç kuyrukları sebebi ile an ve an saatler boyunca kendilerine gelecek olan sırayı beklediği bildirildi.