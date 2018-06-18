Artık Ankara'da da yapımı yasaklandı

Artık Ankara'da da yapımı yasaklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çevre ile Şehircilik Bakanlığı tarafından ise 1 Ekim 2017 tarihi içerisinde yürürlüğe girmiş olması ile ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmenliği’ne ise uyumlu bir şekilde getirmiş olması ile 18 Ocak 2018 tarihi içerisinde ise Bakanlık tarafından da onayına sunmuş olduğu yönetmenlik ise yenilendi.

Bunun ardından ise Başkent içerisinde 1+0 daire yapımı ise yasak olduğu saptandı. Yeni İmar Yönetmenliği, Başkentin ise güncel ile yerel ihtiyaçlarına da yanıt verecek bir yönden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna ve 25 ilçe belediyesinin ise katılması ile Büyükşehir Belediyesi olan İmar ile Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesi içerisinde ise düzenlenen komisyon tarafından yapıldı.