Dalaman'daki 15 Temmuz sırları

Dalaman'daki 15 Temmuz sırları açığa çıktı. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ile ailesi tarafından Dalaman Havalimanı içerisinde suikastten ise kıl payı bir halde kurtulduğunun kanıtı olan görüntüler meydana çıktı.

Görüntüler içerisinde fark edilen Erdoğan’ı götürmekte olan helikopter darbecilere yakalanmamak amaçlı denizin ise 10 metre üstünden uçarak piste ulaşmakta.

Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ın, ise Dalaman Havalimanı içerisinde suikasttan ise son anda kurtulması ile 15 Temmuz gecesinin ise, meydana çıkmamamış olan görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Görüntüler içerisinde ise Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, ile eşi ise Emine Erdoğan, damadı olan Enerji ile Tabii Kaynaklar Bakanı ise Berat Albayrak, eşi olan Esra Albayrak ve çocukları da Ahmet Akif, ise Marmaris’ten de Dalaman’a gelmekte olan helikopter içerisinden ise ATA uçağına da transfer olduğu fark edilmekte.