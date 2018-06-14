Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı

Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı: Yaralılar var. İstanbul da Şişli içerisinde üç özel halk otobüsünün birbirine girdiği zincirleme kaza sırasında beş şahıs ise yaralandığı bildirildi.

Faciadan ise ucuz kurtulduğu o dakikalar güvenlik kameraları tarafından ise anı anıyla görüntü altına alınırken, insanlar ise şoförün de uykuya daldığını öne sürdü. Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre ise, saat 12.00 sularında Pangaltı’dan Taksim’e seyir şeklinde gitmekte olan 34 EH 5698 plakalı olan özel halk otobüsü şoförü, tarafından aynı istikamete doğru gitmekte olan 34 VHY 32 plakalı olan özel otobüsü ile çarpışma yaşadı.

Olay bölgesine gelmekte olan sağlık ekipleri tarafından ise yaralılara ilk müdahaleyi olay bölgesinde uygulamasının ardından tedavi için ise hastanelere götürüldüler.